Concurso Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra SC 2020 tem EDITAL retificado – Notícias Concursos

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o novo documento de retificação (retificação II), o concurso público será reaberto a partir das 10h do dia 29 de junho até às 16h do dia 8 de julho, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$100,00. A aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 03 de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Administrativo (1); Tratorista Agrícola (1); Serviços Gerais Masculino (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Informática (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Enfermeiro Padrão (1); Auxiliar de Contabilidade (1); Médico Ginecologista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Psiquiatra (Cr); Advogado Municipal (1); Odontólogo (1); Assistente Social (1); e Psicólogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.052,33 e R$ 14.642,82.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para o cargos de Tratorista Agrícola. As avaliações seriam realizadas no dia 03 de maio a partir das 09h, em locais e horários a serem informados no dia 30 de abril, no site da Conscam Web.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso