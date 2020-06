Concurso Prefeitura Municipal de Corumbaíba GO 2020 tem EDITAL retificado – Notícias Concursos

No Estado do Goiás, a Prefeitura Municipal de Corumbaíba retificou edital de concurso público para preenchimento de 70 vagas, sendo 16 para preenchimento imediato e 54 vagas para formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação III), houve mudanças nos cargos de Professor II/ Pedagogia/ Normal Superior/ Educação Infantil (5 vagas), com alteração na distribuição de vagas na ampla concorrência e outros requisitos.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal de Posturas, Edificações e Meio Ambiente, Professor II/Pedagogia/Normal Superior/Educação Infantil, Biólogo, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Motorista de Veículos Pesados, Técnico de Enfermagem e Médico Veterinário. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.526,83 a R$ 3.869,40.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 10 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora Ibrasp Concursos. O valor da inscrição será de R$ 130,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) e prova prática para o cargo de Motorista de Veículos Pesados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

