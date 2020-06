Concurso Prefeitura Municipal de Pitimbu PB 2020 abre vagas em todos os níveis! – Notícias Concursos

A Prefeitura Municipal de Pitimbu no estado da Paraíba, abriu novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 310 vagas em caragos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

EDITAL nº 01/2020 (305 vagas): Atendente de Farmácia (1); Auxiliar Administrativo (15); Auxiliar de Sala de Educação Infantil – Monitor (10); Agente Comunitário de Saúde (7); Agente de Limpeza – Gari (30); Ajudante de Eletricista (1); Almoxarife (2); Arquivista (2); Assistente Social (2); Auxiliar de Saúde Bucal (4); Fonoaudiólogo (1); Inspetor – Auxiliar de Disciplina (10); Mecânico – Manutenção de Carros Pesados (1); Fiscal de Tributos (2); Fisioterapeuta (1); Médico Plantonista (4); Merendeira (7); Motorista (10); Agente de Trânsito (5); Agente de Vigilância Ambiental (5); Auxiliar de Serviços Gerais (50); Carpinteiro (1); Coveiro (2); Orientador Educacional (1); Pedreiro (2); Pintor (1); Porteiro (10); Cuidador de Crianças (3); Cuidador de Idosos (2); Digitador (5); Encanador (1); Engenheiro Civil (1); Recepcionista (10); Supervisor Escolar (6); Fiscal de Limpeza (2); Fiscal de Obras (2); Visitador Sanitário (1); Vigia (10); Professor Fundamental II – Ensino Religioso (1); Professor Fundamental II – Geografia (1); Professor Educação Infantil (10); Professor Fundamental I (30); Professor Fundamental II – Arte (1); Professor Fundamental II – Ciências (1); Professor Fundamental II – Matemática (1); Professor Fundamental II – Português (2); Professor Fundamental II – Educação Física (2); Professor Fundamental II – História (1); Professor Fundamental II – Inglês (2); Técnico em Enfermagem (8); Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (1); Enfermeiro (8); Farmacêutico (1); Nutricionista (1); Operador de Máquinas Retro/ Patrol/ Motoniveladora (2); e Psicólogo (2).

EDITAL nº 02/2020 (05 vagas): Guarda Municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.892,67, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 19 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDIB. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 130,00.

Os interessados devem efetuar inscrições no período de 15 de junho a 19 de julho de 2020, por meio do site do Idib. É importante enfatizar que os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição no período de 15 a 17 de junho de 2020.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, noções de direito penal e de direito processual penal, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, conhecimentos Pitimbu, legislação de trânsito, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos (a depender do cargo pretendido).

Prova Prática para Operador de Máquinas e Curso de Introdução Continuada para Agente Comunitário de Saúde

Prova de títulos para o cargo de Professor.

Prova de aptidão física, avaliação psicológica e avaliação de saúde para o cargo Guarda Municipal

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 27 de setembro (cargos do edital nº 01/2020) e no 20 de setembro de 2020 (cargo do edital nº 02/2020). O uso de máscara facial será obrigatório durante a avaliação.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso