Concurso Prefeitura Municipal de Timóteo MG 2020 tem provas adiadas – Notícias Concursos

Edital oferece 243 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Timóteo retificou edital de concurso público para preenchimento de 243 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 12 de julho de 2020, foram suspensas por tempo indeterminado devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos:

Analista em Gestão Municipal (5);

Analista em Gestão Municipal/Contador (4);

Auxiliar de Consultório dentário (3);

Auxiliar de Obras e Serviços (15);

Auxiliar de Serviços Gerais; Biólogo (1);

Arquiteto (1);

Acompanhante de Criança com Deficiência (39);

Advogado (2);

Agente Administrativo (35);

Agente de Trânsito (7);

Assistente Social (8);

Coveiro (2);

Educador Infantil (18);

Enfermeiro; Engenheiro Ambiental (1);

Engenheiro Civil (4);

Engenheiro de Segurança (1);

Engenheiro Eletricista (1);

Engenheiro Sanitarista (1);

Farmacêutico-Bioquímico (2);

Fiscal de Tributos (6);

Médico Clínico Geral (1);

Médico Dermatologista (1);

Médico do Trabalho (1);

Médico Ginecologista (1);

Médico Infectologista (1);

Médico Neurologista (1);

Médico Ortopedista (1);

Médico Pediatra (2);

Médico Psiquiatra Adulto (1);

Médico Psiquiatra Infantil (1);

Médico Cardiologista (1);

Oficial de Obras e Serviços – Bombeiro (2);

Oficial de Obras e Serviços – Carpinteiro (2);

Oficial de Obras e Serviços – Jardineiro (1);

Oficial de Obras e Serviços – Usinagem de asfalto (2);

Oficial de Obras e Serviços – Solda (1);

Oficial de Obras e Serviços – Pintura Letrista (1);

Oficial de Obras e Serviços – Pintor (2);

Oficial de Obras e Serviços – Roçadeira (2);

Oficial de Obras e Serviços – Pedreiro (3);

Oficial de Obras e Serviços – Eletricista (3) ;

Oficial de Obras e Serviços – Calceteiro (2);

Operador de máquinas (2);

Fiscal de Urbanismo (12);

Fisioterapeuta (2);

Fonoaudiólogo (1);

Motorista de Veículos Leves (1);

Nutricionista (2);

Odontólogo (3);

Professor II – Geografia; Professor II – História; Professor II – Inglês (3);

Professor II -Língua Portuguesa; Professor II – Matemática; Psicólogo (6);

Pedagogo; Professor I; Professor II – Artes; Professor II – Ciências; Professor II – Educação Física; Professor II – Educação Religiosa (3);

Técnico em Serviço Saúde – Análise Clínica (1);

Técnico em Serviço Saúde – Enfermagem (6);

Secretário Escolar; Técnico em Enfermagem do Trabalho (1);

Técnico de Farmácia (3);

Técnico de Nível Médio – Informática (1);

Técnico de Nível Médio – Segurança (1);

Terapeuta Ocupacional (1)

Técnico em Serviços Saúde – Radiologia (2);

Técnico de Nível Médio – Meio Ambiente (1);

Técnico de Nível Médio – Topografia (1);

Vigia

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 23 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundação Cefet Minas. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos para cargos de nível superior (caráter classificatório). O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso