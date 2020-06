Concurso Prefeitura São Sebastião do Anta MG abre vagas em todos os níveis – Notícias Concursos

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Anta divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 98 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de níveis técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos:

Bibliotecário (3); Engenheiro Civil (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fiscal Municipal (1); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Saúde (4); Operário (5); Técnico em Farmácia (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Assistente Administrativo (1); Assistente Social (1); Auxiliar Administrativo (8); Auxiliar de Saúde Bucal de PSF (1); Auxiliar de Secretaria Escolar (2); Fonoaudiólogo (1); Gari (6); Médico de PSF (1); Mestre de Obras (1); Monitor de Creche Escolar (2); Monitor Escolar de Educação Infantil (1); Motorista (6); Operador de máquinas leves (1); Operador de máquinas pesadas (1); Vigia (3); Pedagogo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (17); Fisioterapeuta (1); Professor de Educação Básica II – História (1) e Professor de Educação básica II – Ciências (1); Professor de Educação Básica II – Educação Física (2); Professor de Educação Básica II – Matemática (1); e Professor de Educação Básica I (11).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 9.711,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de agosto a 17 de setembro de 2020, no site oficial da Staff Concurso Público, ou presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida José Antônio Santana, Nº 555, centro, no horário das 8h às 16h. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00, R$ 60,00 e R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos, saúde pública, conhecimentos gerais do veículo e código de trânsito brasileiro;

Prova prática, prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório);

Exames médicos admissionais (caráter eliminatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de outubro de 2020. Já a prova prática será no dia 29 de novembro de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso