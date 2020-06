Concurso público: 4 maiores vilões dos concurseiros

O que faz concurseiros estudarem menos? Definitivamente, quem não se dedica totalmente tem chances enormes de não conseguirem alcançar seus objetivos. Para passar em concurso público deve-se ter um alto grau de produtividade.

No entanto, há certas atitudes e até hábitos e fatores externos que podem prejudicar o período de estudos.

Elencamos a seguir os quatro maiores vilões de quem faz do concurso público o seu projeto de vida!

1 – Excesso de celular e redes sociais

O hábito de checar o celular constantemente pode prejudicar muito a vida dos estudantes que querem passar em concurso público. Alguns o consideram até mesmo um vício.

Você pode se ver na seguinte situação: está estudando sem qualquer notificação, seja de mensagem no Whatsapp ou de rede social, mas mesmo assim pega o aparelho para conferir.

Ainda que você não vá ficar mexendo no celular, só de ter parado o seu raciocínio nos estudos para checar se há algo novo vai diminuir a sua produtividade.

Uma solução é você controlar o uso de suas mídias sociais, limitando esse acesso. Atualmente há aplicativos que controlam isso por você, alertando sobre o tempo em que fica conectado ao Facebook ou Instagram, por exemplo. Tem outros app que bloqueiam notificações também, outra possibilidade para concurseiros.

2 – Medo do desequilíbrio

Muitos concurseiros relatam ter pavor de perder o controle em algum âmbito da vida. Afinal, para estudar plenamente para concursos é preciso que todo o resto esteja bem, não é mesmo?

Porém, a vida é cheia de surpresas e não pode ser controlada tal qual uma máquina. Ter tanto medo do caos assim pode fazer com que você se esqueça do objetivo principal, que é estudar para passar em concurso público, e acabe focando em tentar equilibrar sua vida.

Você Pode Gostar Também:

A dica, nesse caso, é entender quais são as suas possibilidades e que todos sofrem com altos e baixos.

3 – Hábitos não-saudáveis

Por incrível que pareça os seus hábitos alimentares, de cuidados com o corpo e com a saúde mental podem afetar diretamente a qualidade de seus estudos para concurso público.

Para ser produtivo como se espera, é preciso tentar ao máximo seguir uma alimentação saudável, dormir bem, praticar algum exercício físico ou pelo menos não ser sedentário.

4 – Falta de um ambiente propício

É também um dos fatores que mais atrapalham os concurseiros em suas metas.

Um espaço adequado para estudar engloba não só ter um cantinho em seu sentido físico, mas também o apoio familiar ou de quem estiver ao redor.

Muitas vezes a família não compreende que estudar para concurso público demanda silêncio e muitas horas ausente do convívio diariamente.

E pode ocorrer do concurseiro morar em uma casa pequena, na qual tenha que dividir cômodos com outra pessoa e não possa estudar isoladamente.

Sobre o aspecto familiar é indicado manter diálogo, mostrar que passar em concurso público é o que você quer para sua vida e precisará de compreensão. Já sobre o fator físico, pode ser bacana procurar algum outro lugar, como uma biblioteca para ter tranquilidade.

Temos um artigo que ensina você ter mais produtividade e passar no concurso público, veja só: Regra dos 5 segundos: Conheça a técnica que motiva você a estudar

E então, se identificou com algum desses quesitos prejudiciais aos seus estudos para concurso público? Conte para a gente!