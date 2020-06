Concurso Técnicos Administrativos UFF RJ 2020 tem EDITAL retificado novamente – Notícias Concursos

A Universidade Federal Fluminense (UFF) no Rio de Janeiro retifica edital (nº 337/2019) de concurso público que visa o preenchimento de 63 vagas na carreira Técnico Administrativa em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Conforme o novo documento de retificação, todas as etapas e o calendário do certame (retificação IV) ficam adiadas em cumprimento às determinações federais, estaduais e municipais, por causa da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos de Fisioterapeuta (1); Médico Anestesiologia (1); Médico Cardiologia (1); Médico Cirurgia Geral (2); Técnico de Laboratório/Área: Biotério (1); Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (2); Administrador (6); Assistente Em Administração (17); Bibliotecário – Documentalista (9); Engenheiro/Área: Eletrônica (1); Engenheiro/Área: Mecânica (1); Técnico de Laboratório/ Área: Ciências Naturais (1); Técnico de Laboratório/Área: Microbiologia e Parasitologia (1); Médico Cirurgia Pediátrica (1); Médico Ginecologia e Obstetrícia (1); Médico Medicina de Família e Comunidade (2); Médico Pediatra (2); Médico Psiquiatra (1); Técnico de Tecnologia da Informação (5); Técnico em Enfermagem (3); Técnico de Laboratório/ Área: Anatomia e Necropsia (1); Técnico de Laboratório/Área: Microscopia Eletrônica (1); e Técnico de Laboratório/Área: Química (2).

As lotações serão para atuação nos municípios de Angra do Reis, Macaé, Niterói, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 03 de março (a partir das 12h) até as 12h do dia 31 de março de 2020, no site oficial da Universidade UFF. O valor da inscrição varia entre R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 150,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva com 65 questões para todos;

Prova prática para os cargos de Técnico de Laboratório/ Anatomia e Necrópsia, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Técnico em Anatomia e Necropsia e Técnico em Mecânica.

As avaliações seriam aplicadas nos dias 16 e 23 de agosto de 2020, em locais e horários a serem informados no site da Universidade. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal Fluminense.

