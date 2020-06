Concurso TELEBRAS está em análise interna, confirma estatal – Notícias Concursos

Atenção, concurseiros. Um novo edital de concurso público da Telebras pode ser divulgado em breve. Acontece que após ser publicado o texto da portaria que fixa um novo quantitativo de servidores na estatal, divulgada no último dia 24 de junho, a empresa confirmou que a pauta para realização de um novo certame está em análise interna.

No entanto, está em vigor a Lei nº 173/2020, que estabelece as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Entre elas, por exemplo, está em vigor o documento de suspensão de novas contratações até dezembro de 2021, com exceção se for para repor vacâncias.

Dessa forma, se aprovado, o novo concurso da TELEBRAS vai ocorrer apenas após o fim da calamidade pública no país. Ainda não há uma data para liberação do novo concurso.

A Telebras é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pasta que tem a responsabilidade de implementar as Políticas Públicas de Telecomunicações no país.

O último concurso foi realizado em 2015 e teve validade expirada em fevereiro de 2020.

Telebras e cargos vagos

No dia 24 de junho, foi divulgada a portaria que aprova o quantitativo de pessoal próprio da Telebras, assinada pelo secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), Amaro Luiz de Oliveira Gomes. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com o descrito no documento publicado, são 428 cargos na estatal, sendo:

57 são do quadro transitório e serão extintos assim que ficarem desocupados; e

371 são do quadro permanente de funcionários.

O quadro permanente engloba contratações por concurso, quando funções comissionadas, profissionais cedidos ou requeridos de outros órgãos, temporários, entre outros.

De acordo com informações da Telebras ao site Folha Dirigida, atualmente são seis cargos vagos. No entanto, a oferta de vagas e um futuro concurso vai depender de como estará a situação do quadro quando ele ocorrer.

Até quando for divulgado o concurso, no entanto, mais vacâncias podem acontecer. Ainda não foi informado quais funções pertencem esses cargos que estão desocupados atualmente. Apenas que todos eles possuem lotação na sede, em Brasília.

Vale lembrar que as contratações da empresa são realizadas sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Último edital de concurso Telebras

Para reposição dos cargos vagos, a Telebras trabalha para abrir um novo edital de concurso. O cadastro reserva do último edital não está mais válido.

O edital divulgado em 2015, contou com 39 vagas para lotação em Brasília, além de formar um cadastro de reserva. Foram mais de 100 portarias publicadas para convocações de aprovados no concurso.

As vagas foram abertas para especialistas em diversas áreas, com exigência de nível superior, e técnicos, também em várias especialidades, com chances nos níveis médio e técnico.

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) coordenou o certame. As vagas no cargo de Especialista em Gestão de Telecomunicações exige nível superior e são para advogado, contador, administrativo, auditoria, estatística e outros.

Para concorrer foi necessário nível superior na respectiva área. O salário inicial foi de R$ 6.929,58, por 40 horas semanais.

O concurso da Telebras contou com vagas para Técnico em Telecomunicações – exige nível médio -, na área de Técnico em Gestão de Telecomunicações – Ocupação: Assistente Técnico. O salário foi de R$ 2.612,64, por 40 horas semanais.