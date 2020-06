CONCURSOS abertos nesta semana abrem mais de 11 mil vagas

A semana começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 11.606 no total – com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

Ministério da Justiça

As inscrições do edital de concurso para o Ministério da Justiça foram prorrogadas até o dia 29 de junho. De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), são oferecidas 35 vagas temporárias com salários de R$8,3 mil.

As vagas oferecidas no edital do concurso do Ministério da Justiça 2020 serão oferecidas para os cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10).

Concurso : Ministério da Justiça

: Ministério da Justiça Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 35

: 35 Remuneração : até R$8,3 mil

: até R$8,3 mil Inscrições : entre 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 29 de junho de 2020

: entre 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 29 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$60

: R$60 Provas : 02 de agosto de 2020

: 02 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

PrevFogo Ibama

Foram publicados oficialmente os editais do Prevfogo Ibama 2020. De acordo com os documentos publicados, serão oferecidas oportunidades para atuação nas brigadas de incêndio. Os documentos publicados contam com mais de 800 vagas em diversos estados do país.

As vagas oferecidas são para brigadistas de incêndio, chefes de esquadrão, chefes de brigada e supervisores. Os salários oferecidos chegam a R$4 mil. Os editais informam que, em princípio, os contratos terão vigência por seis meses, podendo haver prorrogação até o limite de dois anos. Veja os editais.

Marinha Efomm

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha Efomm 2020) para o preenchimento de 100 vagas para candidatos com o nível médio. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15 de junho,

O concurso da Marinha visa admitir aprovados para admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA – 55 vagas), no Rio de Janeiro – RJ. Além disso, profissionais serão lotados no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA – 45 vagas), em Belém – PA.

Concurso : Marinha EFOMM

: Marinha EFOMM Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 100

: 100 Inscrições : entre 15 e 30 de junho de 2020

: entre 15 e 30 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 65,00

: R$ 65,00 Provas : 29 e 30 de agosto de 2020

: 29 e 30 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Exército – EsFCEx e EsSex

Edital divulgado! O Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para área da Saúde, com oferta de 116 vagas para Oficiais. As oportunidades são para os cursos de formação de oficiais do serviço de saúde (CFO/S SAU) nas áreas de medicina, farmácia e odontologia. Do quantitativo de vagas, 93 são para ampla concorrência e 23 para cotistas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter graduação na área escolhida além de idade de, no máximo, 36 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/S. Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,60m se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino.

A remuneração, conforme dados de 2019, era equivalente a R$11.130,75. O valor continha o soldo de R$8.245 mais adicional de habilitação de R$1.319,20 e adicional militar de R$1.566,55. Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Gravatá (PE)

A Prefeitura Municipal de Gravatá em Pernambuco, retifica edital de concurso público para preenchimento de 515 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora Adm&Tec. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 80,00 (nível superior).

Concurso : Prefeitura de Gravatá PE

: Prefeitura de Gravatá PE Banca organizadora : ADM&TEC

: ADM&TEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 515

: 515 Remuneração : R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00

: R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00 Inscrições : até 31 de julho de 2020

: até 31 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 80,00

: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 80,00 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Agreste Potiguar

No Estado do Rio Grande do Norte, as Prefeituras e Câmara Municipal do do Agreste Potiguar retifica edital (nº 02/2020) de concurso público para preenchimento de 500 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 06 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNCERN. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

Concurso : Prefeituras e Câmara Municipal do do Agreste Potiguar

: Prefeituras e Câmara Municipal do do Agreste Potiguar Banca organizadora : FUNCERN

: FUNCERN Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 500

: 500 Remuneração : R$ 1,045,00 a R$ 2.803,46

: R$ 1,045,00 a R$ 2.803,46 Inscrições : até 06 de agosto de 2020

: até 06 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 120,00

: R$ 80,00 a R$ 120,00 Provas : 30 de agosto de 2020

: 30 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Alto Alegre do Pindaré MA

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, tem inscrições até hoje, 29 de junho de 2020. O novo edital de concurso público tem por objetivo preencher 259 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Cuidador de Crianças na Educação Infantil (5); Motorista (2); e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (13).

NÍVEL MÉDIO: Técnico em Enfermagem da ESF (10), Técnico em Enfermagem Plantonista (10); Técnico Administrativo (22); Auxiliar Administrativo (4); Técnico em Laboratório (5); Auxiliar de Consultório Dentário (5); Professor de Educação Infantil (25); Técnico Agrícola (2); Técnico em Agropecuária (2) e Radiologia (4).

NÍVEL SUPERIOR: Professor do 1º ao 9º ano – Matemática (25), Português (25), Educação Física (5), Inglês (4), Professor do 1º ao 5º ano (25); Ciências (5), Educação Especial (3), Técnico em assuntos educacionais (4); Orientador educacional (2); Nutricionista (3); Odontólogo (2); Médico da ESF (2); Fisioterapeuta (2); Intérprete de Libras (2); Supervisor Escolar (6); Psicólogo (6); Enfermeiro Plantonista (5); Terapeuta Ocupacional (1); Bioquímico (1); Biólogo (1); Educador Físico (2); Enfermeiro da ESF (10); Fonoaudiólogo (1); Assistente Social (6); Veterinário (1); e Biomédico (1).

Concurso : Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré Banca organizadora : Instituto Legatus

: Instituto Legatus Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 259

: 259 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00

: R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00 Inscrições : até 29 de junho de 2020

: até 29 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 120,00

: R$ 80,00 a R$ 120,00 Provas : 13 de setembro de 2020

: 13 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Agepen RR

Saiu o novo edital de concurso de Agente Penitenciário de Roraima – SEJUC (Concurso Agente Penitenciário RR). De acordo com o documento publicado, são oferecidas 423 vagas na carreira. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do concurso.

Segundo informações da pasta, do total de vagas, 100 são para provimento em 2020 e as outras 323 para preenchimento ao longo do prazo de validade da seleção, que será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Das 423 vagas abertura no edital de Agente Penitenciário/RR, 85 são destinadas às candidatas do sexo feminino, 296 para candidatos do sexo masculino e 42 para Pessoas com Deficiência (PcDs). O salário inicial é de R$4.421,13, por jornada de 40 horas.

Concurso : Agente Penitenciário RR

: Agente Penitenciário RR Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 423

: 423 Remuneração : R$4.421,13

: R$4.421,13 Inscrições : até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de julho de 2020

: até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$110

: R$110 Provas : 27 de setembro de 2020

: 27 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

UnB

A Fundação Universidade de Brasília faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para o cargo de Técnico-Administrativo, com 16 vagas, em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$4,1 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 06 de julho, no site da banca. Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, marcadas para o dia 11 de outubro.

CRM (MT)

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) abriu inscrições de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Assistente Administrativo – Técnico em informática (1 vaga);

Assistente Administrativo – Técnico administrativo (4 vagas);

Analista Administrativo – Médico fiscal (2 vagas);

Analista Administrativo – Auditor (1 vaga);

Analista Administrativo – Advogado (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Motorista (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Auxiliar Administrativo (CR).

Concurso : Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT)

: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 10 + CR

: 10 + CR Remuneração : R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65

: R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65 Inscrições : até 19 de julho de 2020

: até 19 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 120,00.

: R$ 70,00 e R$ 120,00. Provas : 30 de agosto de 2020

: 30 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Porto Alegre (RS)

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS retifica edital (nº 36/2020) de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 138 vagas em cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso foi reaberto e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 10 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da FUNDATEC. O valor da inscrição está fixada em R$ 115,88.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (137 vagas) e Agente de Combate às Endemias (1 vaga). Os salário oferecido será de R$ 1.400,00, por carga horária de 40 horas semanais.

Concurso : Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS

: Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS Banca organizadora : FUNDATEC

: FUNDATEC Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 138

: 138 Remuneração : R$ 1.400,00

: R$ 1.400,00 Inscrições : até 10 de julho de 2020

: até 10 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 155,90

: R$ 155,90 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso

CRN (PR)

O Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, que compreende a 8ª Região, abriu nesta segunda-feira, 11 de maio, as inscrições do concurso público (Concurso CRN 8ª Região PR 2020) para o preenchimento de 15 vagas para nível médio/técnico. O Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, recebe inscrições até 13 de julho.

As oportunidades do concurso CRN/8ª Região serão destinadas aos cargos de Assistente Técnico em Nutrição e Dietética Júnior. Para concorrer, o candidato deverá ter curso técnico em Nutrição e Dietética, com registro no conselho e disponibilidade para viagens.

Concurso : Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região

: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : nível médio/técnico

: nível médio/técnico Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : R$1.882,55

: R$1.882,55 Inscrições : entre 11 de maio e 13 de julho

: entre 11 de maio e 13 de julho Taxa de Inscrição : R$70

: R$70 Provas : 13 de setembro de 2020

: 13 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de São Gonçalo (RJ)

No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo retifica novamente edital de concurso público para preenchimento de 379 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação II), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até 09 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SELECON. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$80,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ

: Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ Banca organizadora : SELECON

: Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 379

: 379 Remuneração : R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10

: R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10 Inscrições : até 09 de agosto 2020

: até 09 de agosto 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$80,00

: R$ 35,00 a R$80,00 Provas : 30 de agosto de 2020

: 30 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

RioSaúde

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu edital para preencher vagas por tempo indeterminado em processos seletivos emergenciais para profissionais da Saúde. A seleção tem objetivo de contratar profissionais de várias áreas para atuação no combate à Covid-19.

Os salários podem chegar a R$15 mil. Os interessados podem se inscrever por meio do site da própria prefeitura.

Prefeitura de Campo Belo (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Campo Belo tem inscrições abertas de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 456 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora os candidatos podem se inscrever entre o período de 01º de junho (a partir das 09h) até às 15h59min do dia 02 de julho de 2020, no site oficial do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de Campo Belo MG

: Prefeitura Municipal de Campo Belo MG Banca organizadora : IBGP

: IBGP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 456

: 456 Remuneração : R$ 1.120,00 a R$ 8.850,00

: R$ 1.120,00 a R$ 8.850,00 Inscrições : 01 de junho a 02 de julho de 2020

: 01 de junho a 02 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 100,00

: R$ 40,00 a R$ 100,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Várzea Paulista (SP)

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista tem inscrições até hoje, 29 de junho de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 36 vagas em cargos de Médico.

As vagas destinadas são para os cargos de Médicos nas especialidades: Cardiologia (1); Otorrinolaringologia (1); Neurologia (1); Psiquiatria – 20 horas (2); Clínico Geral (16); Pediatria (7); Psiquiatria – 12 horas (2); Ginecologia/Obstetrícia (5); e Cirurgia Vascular (1).

As lotações serão nas Unidades Básicas de Saúde, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) ou em Unidades Especializadas de Saúde. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.257,80 a R$ 5.290,35, por carga horária de 12 e 20 horas semanais.