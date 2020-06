Concursos PF e PRF 2021 têm 4.280 vagas solicitadas! Salários de até R$ 22.672,48

A Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitaram abertura de novos editais de concursos públicos ao Ministério da Economia, pasta responsável por autorizações de seleções federais. De acordo com informações colhidas pelo Notícias Concursos, foram pleiteadas nada menos que 4.280 vagas para as duas corporações.

Para Polícia Federal foram solicitadas 1.508 vagas com o objetivo de garantir o preenchimento de cargos em 2021. Foram solicitadas oportunidades para os cargos de Agente, Escrivão, Delegado, Papiloscopista, Agente Administrativo, entre outros.

Para Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram solicitadas 2.772 vagas. Elas estão distribuídas entre os cargos de Policial Rodoviário Federal (2.634) e Agente Administrativo (138).

Confira detalhes dos concursos logo abaixo:

Polícia Federal

Um novo pedido de abertura de seleção foi feita ao governo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e já está em análise no Ministério da Economia. Foram solicitadas, ao todo, 1.508 vagas para as áreas policial e administrativa.

A solicitação feita pela PF foi menor com relação ao último ano. Em 2019, a corporação havia solicitado mais de 3 mil vagas, mas o pedido não foi aceito pelo governo.

O novo pedido de concurso da Polícia Federal 2020/2021 foi confirmado pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luis Boudens, após a confirmação da pasta responsável. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida. A corporação ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Veja a distribuição das vagas do pedido:

Delegado – 100 vagas

100 vagas Agente – 540 vagas

540 vagas Escrivão – 300 vagas

300 vagas Papiloscopista – 60 vagas

60 vagas Administrador – 21 vagas

21 vagas Arquivista – 08 vagas

08 vagas Assistente social – 10 vagas

10 vagas Bibliotecário – 01 vaga

01 vaga Contador – 09 vagas

09 vagas Economista – 03 vagas

03 vagas Enfermeiro – 03 vagas

03 vagas Engenheiro – 01 vaga

01 vaga Estatístico – 04 vagas

04 vagas Farmacêutico – 01 vaga

01 vaga Médico – 65 vagas

65 vagas Nutricionista – 01 vaga

01 vaga Odontólogo – 11 vagas

11 vagas Psicólogo – 05 vagas

05 vagas Técnico em assuntos educacionais – 13 vagas

13 vagas Técnico em comunicação social – 03 vagas

03 vagas Agente administrativo – 349 vagas

Em 2018, a Polícia Federal abriu edital para preenchimento de 500 vagas. As oportunidades do concurso da Polícia Federal foram destinadas aos cargos de Agente Policial (180 vagas), Delegado de Polícia (150 vagas), Papiloscopista (30 vagas), Perito Criminal (60 vagas) e Escrivão (80 vagas). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe Cespe/UnB) teve a responsabilidade do certame.

A Polícia Federal recebeu a participação de 147.744 inscritos. O cargo de maior procura foi o de Agente de Polícia Federal, com 92.671 interessados. Com 180 vagas, a concorrência geral foi de aproximadamente 514 candidatos por vaga.

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Após confirmar o envio de 2.634 vagas para o cargo de Policial Rodoviário, foi anunciado na noite da última quarta-feira (17) que a solicitação também conta com mais 138 vagas para carreira de agente administrativo, totalizando 2.772 vagas.

No cargo de Agente Administrativo, o requisito é de nível médio. O cargo tem salário inicial de R$ 4.270,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais.

De acordo com informações da PRF, o pedido enviado em 2019 foi indeferido e foi preciso refazer essa nova solicitação. De acordo com o setor de Comunicação da PRF, o pedido foi encaminhado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. As informações foram passadas ao site “Folha Dirigida”.

O quantitativo de vagas distribuídas pelos cargos ainda não foram informados. A expectativa é que o pedido de abertura do concurso PRF 2021 tenha sido feita para cargos de nível médio (Agente Administrativo) e superior (Policial Rodoviário Federal), assim como aconteceu no último pedido.

De acordo com informações da PRF, a proposta enviada prevê a formação de três turmas, todas de policial rodoviário federal. A formação desses alunos está prevista para acontecer em 2021 e 2022, com o provimento dos cargos já a partir de janeiro de 2022.

O último concurso público da PRF foi divulgado em novembro de 2018. Na ocasião, o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organizou o certame. A oferta foi de 500 vagas imediatas, todas para Policial Rodoviário Federal.

O certame contou, ao todo, com mais de 129 mil inscritos. A maior procura foi o Pará, com 12.700 inscritos para 81 vagas, seguido por Goiás com 12.605 inscritos e Rio Grande do Sul, 11.559.