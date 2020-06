Condenado pela FIFA, Santos tem prazo para pagar quantia milionário por ex-zagueiro do clube

De acordo com informações do LANCE!, o Alvinegro Praiano foi condenado pela Comissão de Estatuto de Jogadores da FIFA e vai precisar pagar 750 mil dólares (R$ 3.8 milhões, na cotação atual) mais juros e multas pelo não pagamento da transferência do defensor no começo do ano passado.

Para além do tempo para efetuar o pagamento, Los Verdolagas se irritaram e resolveram levar o caso à FIFA após o Santos negociar Felipe Aguilar com o Furação e não pagar o débito que tinha com os colombianos. Vale destacar que a quantia seria suficiente para quitar a dívida, mas que o Peixe tinha outros planos.

