Confira as principais dúvidas – Notícias Concursos

O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi liberado para auxiliar na crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

O saque pode ser de, no máximo, R$ 1.045, independente do valor disponível em conta. O dinheiro será liberado em duas fases, seguindo o modelo do auxílio emergencial. Primeiramente, o dinheiro ficará disponível em conta poupança digital da Caixa e poderá ser usado apenas para compras online, pagamento de boletos ou uso pelo QR Code. Apenas depois será possível sacar o dinheiro em espécie ou fazer transferência para outras contas bancárias.

O depósito na conta poupança digital acontece entre 29 de junho e 21 de setembro, com calendário de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. Já o calendário de saque e transferência acontece entre 25 de julho e 14 de novembro.

Quem tem R$ 1.045 ou menos que esse valor disponível em conta pode sacar o valor integralmente. O valor total do saque emergencial do FGTS não pode ser de mais de R$ 1.045. Caso o trabalhador tenha mais de uma conta, o valor é retirado primeiro das inativas, iniciando pelas de menor saldo. Nas contas ativas, o dinheiro também pode ser retirado inicialmente pela de menor saldo.

O valor disponível em conta pode ser verificado no aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, com informações a partir de 19 de junho, online ou pelo número 111.

Confira abaixo o calendário completo de depósito e calendário de saque e transferência.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro