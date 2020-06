CONFIRA – Eric Land faz live no São João de Todos, do CONFIRA!

Nesta sexta-feira (05) o cantor Eric Land é uma das atrações do São João de Todos. O artista não tem uma carreira tão extensa, mas nos poucos anos em que está no meio forrozeiro, ele já conquistou um grande público e acumulou alguns sucessos. Muita gente conhece Eric pela música Cidade inteira, que gravou com Xand Avião e é seu maior sucesso, mas você conhece alguns dos outros sucessos dele? Lembra qual foi o primeiro?



Antes de lembrar, a gente já deixa aqui o vídeo da live que ele vai fazer mais tarde no nosso São João de Todos.



Agora bora aquecer até a hora da live? Primeiro a gente lembra da música Você chegou, um dos primeiros lançamentos do artista e que chegou até a ser cantada por Wesley Safadão, que na época ainda nem era parceiro do cantor.



E a música Festinha lá em casa? Essa ele lançou com o eterno Gabriel Diniz e fez um bom sucesso. Outro ponto que vale citar de Eric é que ele soube fazer grandes parcerias para lançamentos de músicas. Além dessa e de Cidade inteira, ele também gravou com nomes como Rai Saia Rodada e Zé Vaqueiro.



Abaixo a música Atende aí, amor com participação de Rai.



Agora a música O povo gosta é do piseiro, com Zé Vaqueiro.



