CONFIRA – Mastruz com Leite lança música sobre o São João 2020!

Quando se fala em São João, poucas bandas tem tanta história para contar e tantas músicas que retratam a época quanto a Mastruz com Leite. A banda mãe do Forró Eletrônico não quis deixar o São João 2020 passar em branco e tem um novo lançamento que retrata um pouco do momento em que estamos vivendo.



Vale lembrar que a Mastruz com Leite já tem data marcada para a sua próxima live, hein? Será aqui no São João de Todos do CONFIRA, na próxima quinta-feira (04) em nosso canal oficial no Youtube.



