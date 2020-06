CONFIRA – Relembre alguns sucessos na voz de Samyra Show!

Nesta sexta-feira (05) a cantora Samyra Show faz live no São João de Todos, do CONFIRA. A cantora tem vários e vários sucessos marcantes na sua voz e nós resolvemos lembrar dez músicas que todo mundo adora na sua voz e que com certeza nós gostaríamos de ouvir, né?



– Mais notícias do Forró



Então chega de conversa e vamos para a lista!



Um beijo pra você



O mundo girou



Primeira vez



Erro bom



Não me toca



Encosta neu



Chega de mentiras



Já era



Minha paixão