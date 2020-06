CONFIRA – Relembre sucessos de Sirano & Sirino!

Sirano & Sirino são daquelas duplas que tem milhares de fãs, mas mesmo quem não é fã já ouviu alguma coisa ou conhece nem que seja de nome. São dois personagens bem conhecidos do Nordeste e com uma longa carreira que ultrapassou os tempos. Na próxima quinta-feira (04) eles estarão na abertura do São João de Todos, no canal oficial do CONFIRA no Youtube e para aquecer até a live, resolvemos lembrar alguns dos sucessos dos dois artistas, seja músicas deles ou que também fizeram sucesso em sua voz. Vale lembrar que a live também será em família já que antes deles quem faz o show na transmissão é Siranim.



O São João de Todos começa a partir das 18h e além das duas atrações, também irá contar com a presença da Mastruz com Leite.



Casa separa



Tô bebendo, tô pagando



Mulher ingrata e fingida



Amor de rapariga



Vida de um vaqueiro



Beba um copo e deixe outro para mim



Amor unilateral



Anjo da guarda



Só o mie



