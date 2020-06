CONFIRA – São João de Todos começa nesta quinta (04). Veja as atrações da primeira semana

O São João é uma das mais tradicionais festas do país e infelizmente os principais eventos do Nordeste foram cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso e para não deixar nenhum forrozeiro na mão, o CONFIRA promove um arraiá 100% digital, o São João de Todos, que começa nesta quinta-feira (04).



Todas as semanas, até o dia 30 de junho. Desde que algumas das atrações foram anunciadas, muitas pessoas ficaram ansiosas para saber qual seria a programação e os dias que cada artista se apresentaria. Pois bem, nós acabamos de divulgar as datas e horários para a primeira semana. Confira abaixo!



Quinta-feira (04/06)



18h00 – Siranim

19h20 – Sirano & Sirino

21h00 – Mastruz com Leite



Sexta-feira (05/06)



19h00 – Eric Land

21h00 – samyra Show



Sábado (06/06)



17h30 – Taty Girl

21h00 – Gleydson Gavião



Domingo (07/07)



17h00 – Guilherme Dantas

19h00 – Junior Vianna