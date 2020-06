CONFIRA – Tribo da Periferia lança nova música. Baixe agora!

A Tribo da Periferia está entre os principais nomes do Hip Hop aqui na plataforma. Dono de alguns dos maiores singles já publicados no CONFIRA, o grupo agora lançou a música Photoshop, que já está disponível em seu perfil. Para ouvir ou fazer o download é só clicar no botão abaixo!



“Dentre as músicas que tínhamos para lançar este ano, essa tem muito a ver com o momento. Perante essa pandemia, nos cabe demonstrar cada vez mais o sentimento que temos por quem amamos. Optamos por levar equilíbrio e paz aos nossos ouvintes, e essa música fala de amor e transformação”, comentou Duckjay.



Você também pode conferir o clipe da música no vídeo abaixo!



Ainda estamos finalizando o primeiro semestre de 2020, mas a Tribo já tem planos para 2021. Eles estão trabalhando em um novo projeto para lançar um DVD acústico.