Congresso Online chega ao 2º dia com Suzana Andrade na matéria de Direito Público – Notícias Concursos

Segundo dia do Congresso Online do Notícias Concursos registra mais de 2.500 participações no Instagram

Na última terça-feira, 23 de junho, o segundo dia do Congresso Online do Notícias Concursos contou com a participação da professora de Direito, Suzana Andrade. Ela abordou os temas de “Processo Administrativo Disciplinar – PAD” e “Mandados de Segurança”, na matéria de Direito Público – Assista abaixo. A transmissão ocorreu por meio do Instagram Oficial da página, às 17h20. Este, inclusive, será o horário das próximas transmissões do Congresso. Os encontros vão seguir até domingo, dia 28. Sempre no mesmo horário. Você Pode Gostar Também: Nesta quarta-feira, 24 de junho, a professora Thiana Cairo vai falar sobre Direito Tributário. Veja o cronograma completo de lives: 24 de junho: Direito Tributário – Thiana Cairo

25 de junho: Como o poder da comunicação e da oratória leva à aprovação

26 de junho: Direito do Trabalho – Ingrid Gil

27 de junho: Direito Civil – Aline Passos

28 de junho: Direito Eleitoral – Caique Barbosa