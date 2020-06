Conheça o aplicativo que corrige suas redações teste para o Enem – Notícias Concursos

No segundo semestre do ano os alunos começam uma corrida contra o tempo para estudar e garantir notas boas no Exame Nacional de Ensino Médio, o famoso e temido Enem.

Diante desta prova, os estudantes veem a oportunidade de entrar em uma universidade pública pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou em instituições privadas através do Programa Universidade Para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Porém, além das questões fechadas, o exame é formado por uma redação dissertativa que é capaz de levar os estudantes à loucura.

Isto porque, não adianta apenas ir bem nas provas de assinalar e zerar a redação ou tirar uma nota bem inferior. Pensando nesta preocupação geral dos vestibulandos, foi criada uma plataforma online de prática e correção de redações chamada de Redação Nota 1000.

Criação desta ferramenta

Em 2013, Clayton Dick, que tem 18 anos de experiência na área educacional, e Carolina Siequeroli, com 14 anos de atuação no mercado de tecnologia, uniram-se para desenvolver esta ferramenta. Entretanto, apenas em 2014 o serviço foi ao ar.

Pioneiro no Brasil, este serviço conta com uma rede de professores que corrigem as redações dos alunos, fazendo avaliações detalhadas, dando dicas, sugestões e apresentando as notas que levam em consideração as avaliações do Enem.

“Fizemos um levantamento de que o estudante que faz cerca de dez redações pela plataforma melhora a sua nota, em média, em 270 pontos. Muitos foram além e evoluíram mais de 400 pontos, mudando o patamar da escrita”, conta Márcia Kolos, gerente de marketing do Redação Nota 1000.

Com a ferramenta, as escolas, os professores e até os pais dos estudantes podem ter controle sobre como anda o desenvolvimento da escrita deles. Por isso, várias instituições estão incentivando seus alunos a adquirirem este serviço. Atualmente, segundo a organização, são mais de 300 escolas e 117 mil alunos atendidos.

Como usar a Redação Nota 1000?

Este sistema não tem mistério, basta comparar um pacote para 3, 5 ou 10 redações, a partir de R$ 44,50. Em seguida, o aluno que deseja ter a redação corrigida envia a foto do texto manuscrito pelo aplicativo, ou escreve no próprio site. Os temas das redações podem ser encontrados na ferramenta e dividem-se entre as temáticas das edições anteriores e assuntos inéditos.

Depois de alguns dias, o estudante recebe a correção completa de seus textos, levando em consideração as competências cobradas no Enem e com a estrutura comentada.

“A redação é uma parte importante na formação do indivíduo. Quem escreve bem consegue organizar melhor as ideias, tornando-se um bom aluno e, futuramente, um profissional melhor”, completa Márcia.