Conheça três prêmios que valorizam iniciativas de professores – Notícias Concursos

Sabemos que a educação transforma o mundo e impacta positivamente a vida de milhares de pessoas. Em tempos de pandemia de Covid-19, educadores de todo o mundo tiveram que se reinventar com o planejamento de aulas on-line, além de enfrentarem mais pressões na profissão para garantir o sucesso no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.

Portanto, valorizar ações na educação e o trabalho do professor é estimular a qualidade na área e incentivar cada vez mais iniciativas que promovam a equidade no ensino. O Portal Notícias Concursos separou neste artigo três premiações tradicionais e reconhecidas na área que valorizam a atuação de professores. Continue a leitura!

Global Teacher Prize, conhecido como o “Prêmio Nobel” da Educação

Promovido pela Varkey Foundation desde 2014, em parceria com a Unesco (braço da Organização das Nações Unidas para educação e cultura), ele foi criado para valorizar o educador que contribuiu de maneira notável para a profissão e comunidade. O vencedor recebe US$ 1 milhão.

Podem participar da premiação professores de todas as nacionalidades, desde que sigam os critérios de elegibilidade listados no site do evento. A inscrição pode ser feita pelos próprios educadores, mas também é possível a participação do público, indicando nomes que consideram qualificados para receber o prêmio.

Nós abordamos recentemente aqui que três professores brasileiros estão entre os 50 finalistas na edição 2020. Foram mais de 12.000 indicações e inscrições de mais de 140 países do mundo todo.

Prêmio Educador Nota 10

É claro que vamos citar essa iniciativa criada em 1998 pela Fundação Victor Civita e que, desde 2014, realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Reconhece e valoriza professores da educação infantil ao ensino médio e também coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país.

Professores do Brasil

O Prêmio Professores do Brasil surgiu em 2005 a partir da união do Prêmio Qualidade na Educação Infantil, desenvolvido, desde 1999, pela Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI), em parceria com a Fundação Orsa e União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), com o Prêmio Incentivo à Educação Fundamental, desenvolvido, desde 1995, pela Coordenação Geral de Ensino Fundamental (COEF), em parceria com a Fundação Bunge e o Conselho de Secretários Estaduais de Educação (CONSED).

Ao longo de 11 edições foram distribuídos mais de 2,8 milhões de reais em premiação, a 388 docentes de todas as partes do pais. São professores de diversas realidades, com trajetórias únicas e desafios cada vez maiores, que compartilham uma inquietação e uma vontade permanente de fazer uma diferença positiva na vida dos seus alunos.

Infelizmente não houve a premiação da 12ª edição (2019). A organização informou que a iniciativa seria reestruturada e ganharia um novo formato a partir deste ano. O intuito era fortalecer e divulgar as melhores práticas relacionadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao PNE. Até o momento, não há previsão para a realização da premiação neste ano também.