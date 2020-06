Conselheiro corinthiano diz preferir Tiago Nunes a Jorge Jesus e alfineta em entrevista para a ESPN

Em entrevista à ESPN Brasil, Citadini disse que não gostaria de ver o técnico português no Timão, e ainda argumentou que o Mister serve como técnico do Sporting. De acordo com ele, toda euforia com o treinador do Rubro-Negro não passa de encantamento.

“Não gostaria de ter Jorge Jesus no Corinthians. Sempre tivemos grandes técnicos. Luxemburgo, Tite, Parreira, Mano Menezes. Isso sem falar nos novos, como o Carille. Então, a gente não precisa de Jorge Jesus. Ele é técnico para o Sporting. O Campeonato Português não é importante. É lógico que eu prefiro o Tiago Nunes. Vocês estão encantados com esse Jorge Jesus. O que ele ganhou no mundo? O time estava montado, tinha muito dinheiro. Aí, fica fácil”.

“Olha o que eles inventaram: ‘perderam, mas jogou de igual para igual’. Isso é ridículo. A gente jogou de igual para igual contra dois grandes times em dois mundiais e ganhamos”, finalizou.