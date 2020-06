Conselheiros do São Paulo não apostam na candidatura de Marco Aurélio Cunha

O candidato à presidência, Julio Casares, realizou uma vídeo conferência junto com oitenta conselheiros do São Paulo, na noite de quarta-feira (3). Depois da publicação de um post no blog do PVC, os bastidores do Tricolor Paulista se manifestaram sobre as possíveis consequências da candidatura à presidência de Marco Aurélio Cunha.

Todos sabem que a informação do ex-coordenador de futebol feminino gerará impacto externo, principalmente por parte da própria torcida, mas a maioria daqueles que abriram a boca apostam que não passará de ‘ilusão’ e não trará influência na eleição.

O principal objetivo para um clube de futebol é conseguir unir bons cérebros, que atuem dentro ou fora do Conselho Deliberativo. Resolver os problemas internos sem deixar de observar o mundo exterior.

A atual situação eleitoral indica Julio Casares como grande favorito para presidente do São Paulo. Julio é favorável se o candidato opositor for Roberto Natel e se muita gente apostar que Marco Aurélio não conseguirá dar conta do recado. Somente o ineditismo para mudar o resultado: ou Marco Aurélio Cunha mobilizar a torcida e conseguir atenção do Conselho, ou outro candidato surja das cinzas (o que é improvável de acontecer).

O que pode-se afirmar é que essa eleição pode ser importante para trazer novas lideranças e ares no São Paulo, considerando que o clube ‘está’ quebrado politicamente desde os últimos dez anos.