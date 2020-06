conselheiros relatam ofensas e pedem demissão após impeachment de Peres não avançar

A noite de terça-feira (16) foi conturbada nos bastidores do Santos. A reunião virtual do Conselho Deliberativo do clube, por meio de videoconferência, terminou com a maioria dos membros não concordando com o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS), que previa o impeachment do presidente José Carlos Peres, e nos pedidos de demissão do presidente da Comissão, José Gerado Barbosa, e do relator Rubens Passos.

O Conselho Deliberativo do Santos emite um parecer negativo a aprovação de contas do Santos em relação ao ano de 2019. Um dos motivos para reprovação das contas é que o clube só pode pagar comissão a empresários/intermediários quando for vender um jogador,

