Contas no vermelho não impedem Corinthians de seguir na busca por reforços

Conforme informações do GloboEsporte.com, o Timão tem dois grandes objetivos no momento: o atacante e ídolo Jô, que está à disposição do mercado, e o lateral-direito Marcinho, do Botafogo, que pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês de julho.

Porém, como reforçou Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão, o clube paulista monitora, mas não pode investir em qualquer ‘oportunidade’. Inicialmente, Paulinho e Renato Augusto estão descartados.

“Temos monitorado o mercado, é nossa função, mas hoje é uma situação diferente vivida no mundo. Responsabilidade e pés no chão. Estamos em uma redução de folha de pagamento desde o ano passado para esse. É preciso ter cuidado nos números até porque é impossível prever quando vai ser a volta do futebol, economia no mundo. Todas as empresas passam por dificuldades, e Corinthians não é diferente”, explicou o dirigente.

Sem futebol, o Corinthians sofreu corte drástico em suas receitas, com todos os patrocinadores suspendendo ou reduzindo os pagamentos e queda do quadro de sócios-torcedores. Porém, antes mesmo da pandemia, o clube já sofria com problemas financeiros, tendo fechado 2019 com déficit de R$ 665 milhões, incluindo R$ 110 milhões de imposto de renda e FGTS e R$ 48 milhões em direitos de imagem.

