Cooperativas surgem como opção na hora do empréstimo – Notícias Concursos

Relatório do Banco Central mostra que os sistemas cooperativistas oferecem juros e taxas menores do que as instituições bancárias.

Um estudo divulgado nesta semana pelo Banco Central, intitulado Relatório de Economia Bancária, revela que as cooperativas de crédito se tornaram uma alternativa mais justa para os pequenos negócios, na hora de obter empréstimos.

Quando as cooperativas oferecem juros mais baixos que os bancos no primeiro empréstimo para atrair novos clientes pessoas jurídicas, sobem os juros mais devagar nas operações seguintes, ultrapassando as taxas que o antigo banco cobrava.

O crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) manteve aceleração do crescimento em 2019.

Entre as pessoas jurídicas, também houve elevação do saldo da carteira de crédito de 35,2% para microempresas, de 13,7% para pequenas empresas e 1,8% para empresas de médio porte.

Por outro lado, registrou-se uma redução de 4,4% do saldo na carteira de crédito das empresas de grande porte.

A reformulação do PNMO procurou remover exigências ultrapassadas e simplificar procedimentos, ampliando ainda mais o potencial do microcrédito.

Outras inovações também ajudaram na facilitação do crédito como:

A unidade e a portabilidade do registro de ativos.

Digitalização de títulos créditos.

Utilização de recebíveis de cartão de crédito como garantia.

O redesenho do cheque especial e a permissão para estabelecer contratos de financiamento de imóveis indexados a indíces de preços também foram apontados.

Você Pode Gostar Também:

Ainda por meio da reformulação do PNMO ( Programa Nacional do Microcrédito), na área do microcrédito o limite de renda para enquadramento nessa categoria foi ampliado de R$ 120 mil para R$ 360 mil.

O que é e como funciona uma cooperativa de crédito?

Cooperativas de crédito são instituições financeiras de pessoas que buscam através da ajuda mútua, sem fins lucrativos, uma melhor administração de seus recursos financeiros.

Nas cooperativas o foco é o associado, diferente dos bancos tradicionais que o foco é o lucro. Todos na cooperativa têm os mesmo direitos, independente da quantidade de cotas que cada um possua.

Nelas não há conceito de lucros, mas de sobras, apuradas no fim de cada exercício anual e distribuídas proporcionalmente aos associados. Justamente por não possuírem fins lucrativos , esses resultados rateados são isentos de impostos.

Elas precisam obter uma determinada rentabilidade para manterem todos os seus custos e expandirem suas capacidades de atuação.

Porém as cooperativas também possuem obrigatoriedades para que possam operar. Fazem parte do Sistema Financeiro Nacional e são fiscalizadas pelo Banco Central, havendo auditorias externas fiscais.

Vantagens do empréstimo em uma cooperativa

Maior acessibilidade

Impacto social

Participação no rateamento das sobras

Taxas mais baixas

Maior proximidade com a instituição financeira

Mas como todo empréstimo, antes de adquirir é necessário um bom planejamento, pois caso contrário a dívida acaba sendo maior que o valor emprestado, trazendo ainda mais problemas para a micro ou pequena empresa.