Corinthians disponibiliza Arena para realização de testes do novo coronavírus; sócios terão desconto

Em relação ao procedimento, o clube informa que os trabalhos serão supervisionados por profissionais de saúde e que terão duração de 20 minutos. O Timão comunica ainda que o preço dos testes serão abaixo do praticado no mercado, sendo R$ 135 para os associados no plano Fiel Torcedor e R$ 160 para os demais interessados.

“Essa é uma oportunidade para que as pessoas consigam realizar o protocolo em segurança e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Todos, independente do time que torce, estão convidados para vir até a Arena realizar o teste, pois o nosso maior adversário, no momento, é o coronavírus”, explicou Caio Campos, superintendente de marketing do Corinthians.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.