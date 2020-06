COVID-19: Penedo recebe equipamentos para instalação de UTI

Falta pouco para que um dos maiores investimentos em saúde pública se torne realidade em Penedo: a instalação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Na tarde deste sábado, 13, os equipamentos enviados pelo governo estadual chegaram na cidade.

Destinados, a princípio, ao investimento que Prefeitura de Penedo realiza no antigo Semep como mais uma das ações de enfrentamento da pandemia do Covid-19, os equipamentos foram repassados para a Santa Casa de Misericórdia.

O benefício imediato ao povo de Penedo e região foi decidido em comum acordo entre os governos municipal, estadual e a provedoria da unidade de saúde, como destacou o prefeito Március Beltrão ao repórter Rafael Medeiros durante entrevista realizada no momento da entrega, no Hospital Regional de Penedo.

De imediato, serão seis leitos de UTIS, com possibilidade de mais um, caso a Santa Casa consiga adquirir mais um kit completo para o serviço especializado no espaço projetado para sete leitos, situado em parte da antiga Unidade de Emergência de Penedo.

Conquista

“É a conquista que a nossa sociedade sonhava a muitos anos. Isso vai mudar a história da saúde pública em nosso município porque também possibilita a realização de procedimentos de alta complexidade em Penedo”, declarou Március Beltrão à Rádio Penedo FM, apresentando seus votos de recuperação ao bispo diocesano Dom Valério Breda, provedor da Santa Casa de Penedo.

O Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão, também acompanhou o momento histórico, como frisou ao repórter Rafael Medeiros, na cobertura da entrega.

Ele explicou que o Hospital Regional já está em condições de receber os equipamentos que seriam destinados ao antigo Semep, local com obras avançadas para receber mais dez leitos de UTI, investimento que exige serviços especializados, como explicou.

“Por este motivo, a Prefeitura cedeu os equipamentos para a Santa Casa e certamente já estarão funcionando no início da semana”, destacou Marcos Beltrão, lembrando que essa é uma conquista definitiva para Penedo, ao contrário dos municípios com hospital de campanha porque eles deixarão de existir com o fim da pandemia do Novo Coronavírus.

Por Fernando Vinícius – Jornalista Decom PMP