CPF pode ser regularizado nos Correios ou Receita – Notícias Concursos

CPF regularizado é um dos requisitos para ter acesso ao auxílio emergencial

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado é um dos requisitos para ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. Para auxiliar os trabalhadores com CPF que não está regular, há duas opções disponíveis para fazer a regularização.

Quem não possui o documento pode fazer a inscrição em agências dos Correios. Já a regularização pode ser feita online, no site oficial da Receita Federal, em qualquer horário.

Você Pode Gostar Também:

Nas agências dos Correios, é possível alterar dados como número do título eleitoral, endereço, nome da mãe, mudança de sexo e também regularizar a situação. É necessário ir a uma agência dos Correios com a documentação necessária e fazer o pagamento de R$ 7. O número do documento sai durante a visita.

Quem tiver dificuldade ao indicar o número de CPF ao tentar fazer o cadastro do auxílio emergencial, a indicação da Receita Federal é que sejam feitas novas tentativas. A Receita alega que isso pode acontecer por sobrecarga.

Se o problema continuar, a recomendação é ir ao site da Receita Federal verificar a situação do CPF. Se houver pendência, ela pode ser resolvida ao preencher o formulário online “Alteração de Dados Cadastrais no CPF”. O antedimento presencial deve ser cogitado apenas como última opção.