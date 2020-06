Craque do Manchester City pode jogar no Qatar na próxima temporada, diz jornal

De acordo com informações do jornal Mirror, o camisa 21 vai deixar os citizens após dez temporadas e pode estar de malas prontas para o Al-Duhail, do Qatar. O clube é uma das grandes forças do país e quer trazer um companheiro de peso para Mario Mandzukic e Benatia.

Além do reforço técnico e tático, o Al-Duhail vê a contratação do espanhol como chance de trazer maiores holofotes para o clube e também para o futebol do Qatar, que vai sediar a Copa do Mundo de 2022.

