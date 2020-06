Crescimento do E-commerce disparou no mês de Maio – Notícias Concursos

Mesmo com todo esse momento crítico, devido a crise do Covid-19, o crescimento do e-commerce continua crescendo.

Um levantamento da Compre & Confie, mostra que durante o mês de Maio o crescimento foi de 132,8%.

Estudo realizado entre 25/04 a 09/05, mostra que os consumidores buscaram economia, e conseguiram aproveitar as promoções do período.

O varejo digital chegou a faturar R$5,7 bilhões, um aumento de 116% em relação ao mesmo período de 2019.

As categorias mais vendidas foram:

moda e acessórios

beleza e perfumaria

telefonia

esporte e lazer

informática

As mulheres foram as que mais consumiram, média de 56,2% dos pedidos, enquanto os homens consumiram 43,8% do total.

O que é e-commerce?

É um comércio eletrônico, se refere às transações comerciais realizadas totalmente on line, da escolha do produto até a realização do pagamento.

Você Pode Gostar Também:

Para esse tipo de negócio é importante que a empresa invista no marketing digital para divulgação do seu produto ou serviço.

Ele pode ser feito através de sites, redes sociais, mensagens no whatsapp, da forma que o anunciante achar melhor e mais adequado a sua marca.

Organização do e-commerce

Os produtos na loja devem estar bem expostos, como se fosse realmente uma vitrine de loja, com imagens bem definidas e descrições completas dos produtos.

Nas descrições devem constar toda as informações dos produtos, cor, textura, peso, tamanho.

Tipos de e-commerce

São muitos os tipos de negócios envolvidos no e-commerce:

B2B – Modelo de negócio em que empresas vendem para outras empresas

B2C – Empresas vendem diretamente para o consumidor final

B2G – Empresas entram em concorrência para vender artigos para o governo, seja ele municipal, estadual ou federal

C2C – Nesse negócio é o próprio consumidor que realiza a venda, não é venda feita por empresa

D2C – Nessa modalidade a empresa do ramo industrial, vende direto ao consumidor final

M-Commerce – Comércio via dispositivo móvel

Social Commerce – Comércio digital realizado por meio das redes sociais

Pesquisas também indicam que mesmo após a crise passar, o comércio eletrônico continuará crescendo e em evidência.

Enfim, vale a pena se informar melhor sobre esse tipo de venda, e se seu comércio físico ainda não tem um comércio eletrônico, pode estar perdendo boas oportunidades de vendas.