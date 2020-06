Crianças nas Filipinas ficarão fora das escolas até que se encontre a vacina do Covid-19 – Notícias Concursos

Enquanto muitos países já retomaram as aulas presenciais nas redes de ensino, o governo das Filipinas tomou uma decisão considerada até radical e inusitada. As aulas nas escolas só serão retomadas até que se encontre uma vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelas autoridades do país nesta semana.

Segundo a secretária de educação Leonor Briones, a decisão faz parte da diretiva do presidente Rodrigo Duterte, que defende adiar as aulas presenciais até que uma vacina esteja disponível.

As milhões de crianças do país terão aulas online e/ou transmitidas pela televisão a partir de agosto – formato que vem sendo adotado no Brasil, por exemplo, mas de maneira emergencial. Países como França e Coreia do Sul já retomaram as aulas presenciais.

A espera pela vacina pode ser longa e a duração é incerta. Apesar de algumas projeções mais otimistas considerarem que pode haver uma imunização efetiva ainda este ano, após o desenvolvimento ainda há o tempo de produção e distribuição, ou seja, é bastante provável que antes do próximo ano a população não tenha acesso a ela.

Muitas pessoas no país vivem em profunda pobreza nas Filipinas, sem acesso à internet, o que será um desafio. “O professor e a escola terão que se ajustar dependendo da disponibilidade da comunicação”, disse Briones.

Com uma população de quase 100 milhões de habitantes, as Filipinas registram oficialmente 23.732 casos confirmados de infectados, com 1.027 mortes. Em abril, o polêmico presidente Rodrigo Duterte ameaçou atirar em quem fosse flagrado pela polícia descumprindo as ordens de isolamento social.

Fonte: France Presse