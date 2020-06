Cristiano Ronaldo pensa em virar ator de cinema nos Estados Unidos, diz portal

De acordo com recorte do UOL Esporte, o site informa ainda que CR7 tem interesse em fazer aulas de teatro e que tem buscado deixar o seu inglês “mais liso” para avançar na vida de ator de cinema. O projeto começaria logo após ele atuar por ao menos uma temporada na MLS.

Além da busca pelos novos ensinamentos, o craque também pretende melhorar sua relação com os Estados Unidos e expandir os horizontes de suas ações publicitárias com os seus patrocinadores no país antes da mudança de vida e carreira.

“Qualquer clube gostaria de contratar Messi ou Cristiano Ronaldo. Todos os proprietários querem ter grandes jogadores. Se tivermos oportunidade de fazer isso, ótimo“, assegurou o ex-jogador e um dos proprietários do Inter Miami.

