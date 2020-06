CRM: O que é e porque usar no varejo

Em meio a tantas inovações e tecnologias os empreendedores e as empresas buscam cada vez mais se enquadrar e se inovar nesse novo mercado que vem surgindo.

O CRM, em português conhecido como Gestão de Relacionamento com o cliente, é um processo utilizado por startups, pequenas e grandes empresas para gerenciar e analisar as interações com clientes, otimizar a rentabilidade, aumentar as vendas etc.

Um sistema que permite que todas as áreas de uma empresa, estejam integradas, e em comunicação constante.

Nele se concentra todos os dados do cliente, transformando a maneira que as empresas entram em contato com cada um deles, e até mesmo de forma personalizada, para atender melhor.

Pois principalmente o comércio varejista lida com uma quantidade grande e diferenciada de clientes, e usam o CRM para conseguir uma fidelização com o cliente, para isso é importante guardar todos os seus dados completos e corretamente.

O que faz o CRM?

Além do que já falamos sobre o controle de todos os dados dos clientes, é possível ainda realizar mais atividades com ele como:

Procurar e gerenciar informações de clientes

Conectar equipe em qualquer dispositivo

Capturar o e-mail de clientes

Possibilitar o acompanhamento de leads e dos contatos realizados

Podendo inclusive através dele aumentar sua receita de vendas, aumentar a satisfação do cliente e melhorar até seu marketing.

Tipos de CRM

Atualmente existem dois caminhos para o CRM o local e na nuvem.

O CRM local é mantido em um servidor físico na empresa e exige manutenção de uma equipe de TI própria. Sendo necessária a instalação do software no servidor ou no computador usado como tal.

Já o CRM em nuvem, não necessita desse servidor nem do processo de instalação e pode ser acessado de qualquer lugar que você esteja. As informações são guardadas em nuvem e é gerenciado pela equipe de especialistas remotamente.

CRM e as Vendas

O CRM ajuda a sua empresa a vender mais em menos tempo, de forma inteligente ele realiza tarefas simples de forma automatizada, ajudando a equipe a focar em outros pontos importantes como a conversão de vendas.

Ajudando todo seu time de vendas a captar oportunidades, negociar e fechar vendas de forma rápida, organizada e bem definida.

CRM e o Cliente

O CRM te ajuda no suporte que você presta ao seu cliente, antes, durante e até mesmo pós a venda.

Uma empresa precisa estar sempre preparada para atender seu cliente de forma rápida e fácil, e pra isso precisa ter todos os dados do cliente e todo seu histórico dentro da empresa.

Com o CRM qualquer que seja o setor que atender esse cliente, terá as informações necessárias para auxiliar a resolver seu problema.

Se você está buscando inovação e maior controle de seus clientes e vendas, ainda não usa um CRM, está na hora de começar a pensar nisso certo?

Fonte: Notícias Concursos