Dado surpreendente mostra o quanto é difícil parar Lionel Messi; confira

De acordo com o analista de futebol MisterChip, o pênalti sofrido pelo camisa 10 culé foi o primeiro que ele sofreu em quatro anos no Campeonato Espanhol. O último antes desse foi contra o Eibar no dia 06 de março de 2016 – ‘e não foi por falta, mas por mão’.

Messi no provocaba un penalti en La Liga desde hacía… 4 años!!! El último lo protagonizó con Iván Ramis en un Eibar-Barça disputado el 06.03.2016. Y no fue por falta sino por mano. Este dato demuestra que lo realmente jodido del asunto para los defensas rivales es pillarle. pic.twitter.com/l3WnlNoBOa — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2020

O levantamento fica ainda mais significativo quando se observa que o craque foi o Chuteira de Ouro das últimas três temporadas (artilheiro de ligas nacionais da Europa) e que, apesar de ele colocar muitas bolas no fundo da rede, ele simplesmente não é parado ou é ‘penalizado’.

