Dataprev analisa novos 1,6 milhão de cadastros – Notícias Concursos

Atualmente, a Dataprev está analisando novos 1,6 milhão de cadastros para o auxílio emergencial de R$ 600. A empresa é responsável por analisar e cruzar os dados dos cadastros e, assim, aprová-los ou reprová-los.

Os 1,6 milhão de cadastros analisados atualmente pela Dataprev foram feitos entre 27 de maio e 11 de junho. Além disso, o Ministério da Cidadania está analisando 34.043 cadastros realizados em abril. Os cadastros analisados pelo Ministério da Cidadania representam 0,03% do total.

Foram feitos, até agora, 124,18 milhões de cadastros para o auxílio de R$ 600. A Dataprev processou 98,6% deste total. A empresa é responsável pela análise dos cadastros feitos no aplicativo da Caixa ou site oficial, cruzando as informações dadas pelo cidadão com a base de dados do governo. Os cadastros seguem abertos até dia 2 de julho.

Dos mais de 120 milhões de cadastros, 53,14 milhões foram considerados elegíveis e aprovados. Outros 16,69 milhões foram considerados inconclusivos. Nesse caso, os cidadãos podem fazer o cadastro novamente, corrigindo as informações. Por fim, 41,59 milhões foram considerados inelegíveis e não foram considerados como cidadãos que cumprem os requisitos necessários para ter acesso ao auxílio.

Para aprovar ou reprovar um cadastro, o Ministério da Cidadania garante que são levadas em contas várias bases de dados oficiais, para identificar se quem solicitou o benefício tem direito a ele de fato. Mesmo quem foi aprovado e recebeu uma parcela pode não receber as seguintes. A cada pagamento de parcela, é feita uma reanálise para verificar se o beneficiário ainda cumpre os requisitos.