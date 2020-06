De volta ao Palmeiras? Em alta na Europa, Arthur Cabral comenta sobre a possibilidade de retornar ao Verdão

“Se você for pegar a posição, foi a que teve mais trocas no Palmeiras. Não teve um cara que todo mundo dissesse que era o cara. Infelizmente, eu também não pude ser esse acara. Não tive tantas oportunidades, nem sequência. Não posso dizer que ficou mágoa. Para mim, não ficou. Tudo serve de aprendizado. Então, o tempo que pude estar no Palmeiras foi de muito aprendizado e muito válido para o resto da minha carreira”, afirmou sobre o clube com quem tem contrato até 2023.

Arthur Cabral é um puta centroavante. Fisicamente privilegiado, ótima finalização, fundamentos precisos, noção de espaço (faz bem pivô) e bom passe. Hoje fez 2 gols. Um deles de bicicleta, Copa da Suíça. No Basel: 11 gols e 6 assistências. Vai brilhar nas grandes ligas europeias. pic.twitter.com/ta1kLbeSp5 — Fernando Graziani (@fgraziani) June 14, 2020

“A partir do momento que a gente pensou em buscar novos ares, meu pensamento sempre foi a Europa. A maioria dos jogadores brasileiros sonha em jogar na Europa. Eu também tinha este sonho, e teve a oportunidade de vir para o Basel. Almejo ter mais oportunidades na seleção brasileira. Não tem como não balançar. O próprio Vanderlei me ligando. É o Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, mas minha cabeça está aqui. Estou totalmente focado no Basel e em consolidar minha primeira temporada na Europa”.