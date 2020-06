Descubra várias formas de usar sua nota do ENEM – Notícias Concursos

Uma das maiores vantagens do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é a chance de usar a nota para objetivos acadêmicos e profissionais.

Mas nem todo mundo sabe quais são as possibilidades oferecidas pelas instituições. Para quem não sabe, há muito além da sua utilização no Prouni, que é a opção mais conhecida.

Elencamos as principais formas de aproveitar sua nota do ENEM para dar um up em sua carreira. Confira a seguir!

Prouni para faculdade particular

Como falamos, o Prouni (Programa Universidade para Todos) é o mais conhecido por sua utilização da nota do ENEM de anos anteriores.

Pessoas que não têm condições de custear uma faculdade particular podem ingressar nesse projeto para tentar uma bolsa de 100% ou 50% de isenção nas mensalidades.

Para conquistar tal bolsa, porém, é preciso ter atingido a nota mínima de 450 pontos nos cadernos de questões objetivas e não ter zerado na redação.

Sisu para universidade pública

Outra possibilidade bastante visada pelos estudantes brasileiros é apostar em sua nota do ENEM do ano anterior para ingressar em universidades públicas. Isso é possível através de outro programa do governo, o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Atualmente, tal processo seletivo é aceito por grande maioria das universidades federais, estaduais e municipais. Mas cada uma emite suas próprias regras, como a nota de corte para conseguir uma vaga nos cursos oferecidos. O que não pode ocorrer em nenhuma é tirar zero na redação do ENEM.

Fies para faculdade privada

Mais uma ideia para quem pensa em ingressar no ensino superior privado. Trata-se do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), criado pelo MEC para facilitar o financiamento de mensalidades de faculdades particulares.

Os interessados podem financiar a partir de 50%, chegando às vezes em 100% das mensalidades. É algo que ajuda muitos estudantes que não têm condições de pagar os estudos no atual momento.

A nota do ENEM precisa ser maior que 450 pontos e, assim como os demais projetos citados acima, a redação não pode ser zero.

Faculdade privada sem vestibular

Algumas faculdades particulares permitem que o interessado em se matricular na instituição aproveite sua nota do ENEM. Isso sem ter a necessidade de fazer o vestibular tradicional.

Sendo assim, o futuro aluno deverá apresentar a nota de acordo com as regras determinadas pela faculdade e realizar a sua matrícula, caso esteja dentro das normas.

Vale dizer que a nota de corte varia de uma faculdade para a outra.

Sisutec para cursos técnicos

Por meio do programa Sisutec (Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica), é possível usar a nota do ENEM para conseguir uma vaga escolas de ensino técnico.

Há instituições de nível técnico que aceitam o resultado do ENEM no Brasil inteiro. Essas escolas podem ser particulares, federais, vinculadas a universidades, bem como as conhecidas ETEC’s e organizações do Sistema S (Sesi, Senac, Senai, e outras).

Primeira fase de concursos públicos

Poucas pessoas sabem, mas há alguns concursos públicos que aceitam a nota do ENEM como método avaliativo de participantes inscritos.

Geralmente, é aceita essa nota na primeira fase do certame, quando de praxe é aplicada a prova presencial com respostas alternativas e redação.

Entre os exemplos estão o concurso para bombeiros da Paraíba e o da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

Faculdades de Portugal

Essa não é uma notícia nova, mas é algo que muitos desconhecem. É possível aproveitar a nota do ENEM para ingressar em uma faculdade privada de Portugal desde 2014.

As instituições, que possuem acordo com o Ministério da Educação (MEC), aceitam a candidatura de estudantes recém-formados do ensino médio no Brasil.

O custeio para os aprovados não é só para a faculdade, mas também para hospedagem e alimentação. No entanto, a porcentagem de varia conforme as regras de cada uma.