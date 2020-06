Detalhes sobre pagamento da 3ª parcela serão divulgados semana que vem – Notícias Concursos

Nesta sexta-feira, 19 de junho, o Ministério da Cidadania afirmou que os detalhes sobre o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 serão divulgados semana que vem. Atualmente, beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a terceira parcela.

O benefício de R$ 600 foi criado para microempreendedores individuais (MEIs), desempregados, trabalhadores autônomos e informais. Todo o grupo de trabalhadores sem carteira assinada e de inscritos no Cadastro Único que recebeu a segunda parcela não tinha previsão de recebimento da terceira. Onyx Lorenzoni, que comanda o Ministério da Cidadania, afirmou que os detalhes serão dados semana que vem, mas preferiu não se comprometer com uma data específica.

Nos dados mais atualizados, divulgados quinta-feira, 18 de junho, contando com o que foi pago da terceira parcela para beneficiários do Bolsa Família até agora, o programa já representa gasto de R$ 81 bilhões. Até agora, 63,5 milhões de brasileiros receberam o auxílio, que pode ser de R$ 600 ou de R$ 1.200, no caso de mães solteiras.

A Dataprev é responsável por analisar e aprovar ou reprovar cadastros. O Ministério da Cidadania divulga o calendário e a Caixa Econômica Federal (CEF) é responsável pelos pagamentos.

Ainda há mais de 2 milhões de cadastros em análise. Destes, 1,1 milhão estão em reanálise e 1,5 milhão em análise pela primeira vez.