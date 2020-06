Deyverson encerra seu empréstimo na Espanha e deve voltar ao futebol brasileiro

Ver essa foto no Instagram

Hoje eu me despeço desse clube que me recebeu de portas abertas, com muito carinho por parte de todos os meus companheiros, dirigentes e torcedores. Uma segunda casa, num país que tanto admiro. Foram poucos meses mas muito aprendizado, e gostinho de ter balançando as redes por vocês. De longe seguirei torcendo, pois desejo que consigam ir longe na La Liga, e acredito que é possivel vencer a Liga Europa, o grupo e a torcida merecem esse título! Fica o meu até logo, obrigado Getafe. Agora estou a espera de novos desafios. Porque nunca foi sorte, sempre foi Deus. ?? ?? ?? Hoy me despedí de este club que me recibió con las puertas abiertas, con gran afecto de todos mis compañeros, gerentes y fanáticos. Una segunda casa, en un país que admiro mucho. Fueron unos meses pero aprendí mucho y me gusta que las redes funcionen para ti. Desde lejos seguiré animando, porque desearía que pudieran llegar lejos en La Liga, y creo que es posible ganar la Europa League, ¡el grupo y los fanáticos merecen ese título! Hasta luego, gracias Getafe. Ahora estoy esperando nuevos desafíos. Como nunca fue suerte, siempre fue Dios. ??????