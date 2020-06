DF retoma ano letivo em 29 de junho com aulas a distância – Notícias Concursos

As escolas públicas do Distrito Federal retomarão o ano letivo com aulas a distância a partir do dia 29 de junho, ainda em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito nesta semana pelo secretário de Educação do Distrito Federal, João Pedro Ferraz.

A partir desta quinta-feira (4), os gestores de escolas já irão retomar as atividades remotamente. Na sexta (5), os professores voltam também ao trabalho. Entre 22 e 26 de junho, os estudantes voltam às aulas sem aferição de frequência e, no dia 29, ocorre o retorno oficial do ano letivo.

A secretaria informou que as aulas ocorrerão por meio da plataforma Google Sala de Aula e por transmissão pela televisão. Estudantes do ensino médio e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental já têm aulas pelo sistema e podem seguir se cadastrando.

Para os demais alunos, a pasta disse que será aberta uma nova data para o cadastramento. Antes, as aulas a distância não eram obrigatórias, mas, agora, elas vão contar como horas letivas. Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) parcialmente o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) que estabelece regras sobre a educação durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O parecer permite que atividades não presenciais sejam contadas no calendário do ano letivo, para cumprir a carga horária mínima obrigatória. Isso vale para todas as etapas de ensino, desde a educação infantil.

Você Pode Gostar Também:

Os estudantes que não têm acesso às aulas por falta de equipamento ou sinal de internet em suas regiões, receberão material impresso. A frequência e a avaliação serão feiras pelos professores, por meio da realização de atividades.

Contratação de emissoras de TV

Nesta semana também, depois de um período de consultas públicas, a Secretaria de Educação do Distrito Federal entregou o “Plano de validação das atividades pedagógicas não presenciais” ao Conselho de Educação do DF. Há previsão de contratação de quatro emissoras de televisão, com sinal aberto em todo o DF, para transmissão de teleaulas ao vivo.

Confira o cronograma do retorno às aulas: