Dicas de E-commerce para quem está começando a empreender – Notícias Concursos

Quando começamos a empreender é natural que muitas dúvidas surjam, principalmente nas vendas digitais, que é um mundo novo para muitos empreendedores.

O mundo digital trás diversos benefícios, inclusive para você que está começando a empreender agora.

Vendas online possibilitam além de expandir sua área de atuação, alcançar também mais clientes.

Mas, como se destacar diante de um mercado concorrido, que nos encontramos hoje?

Primeiramente é preciso buscar novas estratégias e aproveitar as oportunidades que o ramo virtual oferece, se preparando inclusive para quando a situação se regularizar, com ideias novas à serem implantadas.

Onde anunciar seus produtos?

Até um tempo atrás o site seria a indicação mais certa, porém hoje em dia já contamos com plataformas prontas para te atender, os marketplaces.

Marketplace é uma plataforma online para venda de produtos e que com certeza você irá encontrar aquela que mais combina com seu negócio.

As plataformas de marketplace mais indicadas são:

Enjoei

Americanas

Mercado Livre

Olist

OLX

Elo 7

Amazon

Como fazer propaganda dos seus produtos?

Algumas formas de chamar a atenção para seus produtos são:

Qualidade da imagem: Lembre-se que seu cliente por não poder ver nem tocar seu produto, precisa de imagens com boa resolução, se possível de vários ângulos, e que mostre bem o produto. Procurar lugares com bastante claridade é uma dica na hora de tirar as fotos.

Capriche na descrição, detalhando tamanho, peso, e outras informações técnicas.

Informações sobre entrega

Deixe bem claro e detalhado a forma de entrega e o prazo que ela será realizada.

Se atentando se realmente você vai atender aquele período estipulado.

Atraso em entregas, é uma das principais reclamações vindas de clientes, em 2018 foram registradas mais de 100 mil queixas no Reclame Aqui.

Sempre possível crie promoções, cupons de descontos, e até mesmo sorteios.

Muitas lojas usam desse artifício principalmente as que tem uma página no Instagram, para divulgar a loja através de sorteios.

Elas postam o produto a ser sorteado, pedindo que outras pessoas marquem amigos e sigam a página. Dessa forma, ela está realizando um trabalho de marketing, pois ao marcar amigos, mais pessoas vão conhecendo a página e o seu produto.

Criar páginas em redes sociais, é um passo muito importante também, pois com certeza uma grande parte do seu público alvo está ali. As redes sociais hoje em dia são grandes aliadas de vendas das lojas virtuais.

Até mesmo por que, você consegue linkar sua loja, no perfil do seu Instagram por exemplo, fazendo com que a pessoa que visita seu perfil siga diretamente para sua loja virtual em apenas um clique.

Essas foram algumas das dicas de como você pode aumentar suas vendas, e conseguir mais clientes, além de fidelizar aqueles clientes mais antigos.

E sua empresa, já tem loja virtual na internet?