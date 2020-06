Os termos este e esse causam angústia em muita gente nas avaliações da escola, de concursos, vestibulares e Enem, por esse motivo trouxemos nas dicas de português catáfora e anáfora bem explicadinhos.

Primeiramente, esclarecemos que este trata-se de um termo catafórico, enquanto esse é uma termo anafórico. Quer saber mais? Veja abaixo.

Catáfora

A catáfora se trata de um termo introdutório de outra palavra ou informação. Logo, se refere a algo que ainda será explicitado no texto, que ainda não está presente.

Exemplos:

Eu deveria fazer isto: pegar minhas coisas e ir embora.

Esta notícia é séria. A Ana perdeu o bebê.

Em ambas as frases os termos em negrito, isto e esta, introduzem, respectivamente, duas informações novas: pegar minhas coisas e ir embora e notícia.

Desse modo, o pronome demostrativo este deve ser usado na escrita para introduzir uma nova palavra ou ideia. Como no exemplo: Este problema me deixou muito triste.

Anáfora

Já a anáfora representa o oposto pois retoma algo que já foi dito. Desse modo, os temos anafóricos são aqueles que fazem referência a um termo anteriormente mencionado no texto.

Exemplo:

O tal presidente compareceu às manifestações mais uma vez e sem máscara facial. Ele tem descumprido as normas da OMS cotidianamente.

Ainda não li o livro que ela escreveu.

Os termos em negrito ele e que, pronome pessoal e pronome relativo respectivamente, são termos anafóricos. Desse modo, na primeira frase, ele recupera o conteúdo semântico de o tal presidente. Já na segunda frase, que retoma livro.

Desse modo, você deve usar esse quando houver a retomada de algo já dito: A mala amarela é pequena, já te falei que essa não serve.

Outros usos

Este e esse também podem ser usados como elementos dêiticos, que se referem àqueles que estão fora do texto, localizando-os no tempo e no espaço.

Exemplos:

Esta é minha casa (a casa está mais próxima de quem fala).

Essa é minha esposa (a esposa está próxima da pessoa que ouve).

OU

Esta noite vou dormir como um bebê (tempo presente ou futuro muito próximo).

Nesse ano retomarei os estudos / Foi nesse ano que retomei os estudos (futuro próximo ou passado).

