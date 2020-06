Dicas para estudar informática para concursos públicos

Muitos concurseiros se veem cheios de dúvidas ao precisar estudar informática para concursos. Afinal, em diversos editais são pedidos conhecimentos nesse campo em diversos níveis.

Por onde começar? É preciso conhecer na prática ou a teoria basta? Devo gastar dinheiro com programas? Há sempre receios nesse sentido.

Bom, selecionamos algumas sugestões de estudos eficientes de informática para você se dar bem no concurso.

Teste os programas na prática

A primeira dica é que você não estude informática para concursos públicos só teoricamente. É um erro querer aprender os assuntos apenas pelos livros – sim, eles são essenciais, mas devem vir acompanhados da parte prática.

Nesse sentido, para sair à frente de seus concorrentes, é primordial que você procure ter os softwares em seu computador para testá-los, de fato. Há licenças que são gratuitas por um período de tempo e outras por um precinho camarada.

Só não deixe de fazer isso. É sempre um ótimo exercício conhecer quais são os comandos, para que realmente serve, os atalhos e comandos, entre tantos outros elementos que podem cair no concurso.

Responda questões da banca examinadora

Outra dica que não pode ficar de fora ao estudar informática para concursos é responder questões. Mas o acerto é escolher as questões exatas da banca examinadora do concurso que você prestará.

Procure questões anteriores para entender como são elaboradas, os assuntos mais cobrados e, claro, para testar a si próprio. Faça todas as de informática da banca específica até esgotar, sempre aliando aos treinos com o os programas no computador.

Dica básica: você responde as questões e, ao final, analise os acertos e erros. Em vez de você pular para as próximas, reveja alternativa por alternativa na prática em seu computador.

Por exemplo:

Acertando ou errando uma questão sobre Excel, abra o software e vá verificando todas as fórmulas e funções que estiverem entre as alternativas.

Assim você vai descobrindo o que é cada elemento, podendo fazer suas anotações para incluir nos seus estudos.