Dicas para Iniciantes no Estudo do Direito – Notícias Concursos

O inicio do curso de Direito costuma ser um pesadelo para os estudantes, e, é exatamente nessa fase que muitos desistem do curso por acharem difícil demais. Se, para os estudantes do curso de Direito é difícil, imagina para quem não fez, e, precisa aprender para Concursos Públicos?

Listaremos aqui, algumas dicas que podem te ajudar nessa caminhada:

1- Mergulhe nos Livros, mas não se esqueça da vida: É extremamente importante estudar os livros jurídicos principalmente para entender os conceitos, a linguagem mais rebuscada, que pode ser mais simples em determinados livros, mas em tese, permanece culta em detrimento dos conceitos jurídicos.

Mas o estudante precisa também ver na prática o que se passa a sua volta, seja através de noticiários, jornais, revistas, séries, filmes, e, até mesmo, sites que mostram audiências online, isso irá auxiliar muito a entender conceitos que só são entendidos na prática.

Busque conhecimento técnico, mas busque também conteúdo humano.

2- Ouça os mais experientes: Não tenha medo de pedir conselhos, auxílios, pois, eles podem ser primordiais na sua trajetória. “Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado, chega mais longe. ”

Uma pessoa mais experiente, poderá te mostrar atalhos que você ainda não encontrou.

3- Ajude os menos experientes: Assim como você precisou, ou, irá precisar de ajuda em algum momento, existem muitas pessoas que também precisam da sua ajuda! Quanto mais você ajuda o outro em sua caminhada, mais você estará se ajudando! O ensino transmitido fixa muito mais no cérebro, do que o ensino guardado.

4- Procure superar seus limites diariamente: Permanecer inerte não te ajudará em nada, procure se desafiar diariamente, seja lendo uma página a mais de um livro, estudando uma hora a mais, ou, mesmo aumentando o nível de dificuldade nos estudos.

5- Não largue o dicionário: Essa dica é essencial. A dificuldade no início do estudo do Direito, é, normal, seja você já estudante de Direito, ou, prestes a iniciar o curso. Existem textos jurídicos que a presença do dicionário, muitas vezes, ajuda a compreender até o mesmo título. Não se apavore, o Direito não é difícil, apenas requer um pouco mais de prática, e, conhecimento linguístico.

6- Estude a Língua Portuguesa: É exatamente isso! O português, e interpretação de texto no Direito são, por vezes, a resposta para muitas dúvidas do estudante. Se você não entende a língua portuguesa, não entenderá o Direito, revisite aquele seu livro de português guardado, e verá o quanto pode te ajudar!

Por ora, essas são algumas dicas que podem fazer sua caminhada ser mais leve,

boa sorte!