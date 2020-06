Diego fala sobre renovação com o Flamengo e elogia ampliação contratual com o Mister: “Mais importante”

Segundo o camisa 10, o Mais Querido e ele ainda não sentaram para tratar de sua ampliação contratual, mas que isso não é um problema. “A minha ligação com este clube será eterna. Uma ligação de amor e respeito. Em relação ao vínculo profissional, não tivemos nenhuma conversa. Acredito também que não é o momento ideal para isso. O clube tem vivido uma situação delicada, assim como todos no futebol”, disse.

– destacou o 10.

“Nós (jogadores) podemos e devemos nos posicionar de uma forma mais categórica, porque somos referência. Dentro desse pacote de ser um jogador de futebol famoso, vem uma obrigação social que, em alguns momentos, pode até incomodar, mas faz parte da nossa vida. Vejo cada vez mais os jogadores informados, inteligentes, influentes, e devem se posicionar de forma mais firme em momentos delicados”, disse Ribas.

“Porém, em alguns momentos, eu sinto uma parte da sociedade despreparada para ouvir e ser contrariada. Nós temos que levar isso em consideração, e talvez essa situação deixe alguns jogadores retraídos na hora de se expressar. Toda essa situação que vivemos agora, eu tenho visto uma impaciência com a contrariedade. Eu tenho visto as pessoas misturarem política e esquecerem realmente da causa. Isso desanima algumas pessoas a defenderem o que é correto para elas, e também preocupa na hora de se expressar. Muitas vezes você não é respeitado por expor a sua opinião”, completou.

Por fim, Diego Ribas comentou sobre a polêmica foto na praia que publicou durante o período de isolamento social. “Eu apaguei a foto, me retratei… Não tinha muito que falar, eu apenas pedi desculpas, que era o que me restava. A minha atitude demonstrou a inocência que eu tive, senão não teria postado nas minhas redes sociais. Longe de fazer alguma afronta. O que aconteceu é que eu fui dar um passeio de bicicleta com a minha esposa e, por um momento, eu achei que as coisas estavam mais tranquilas e normalizadas, a praia estava cheia”.

“Eu estava com a máscara e, no momento da foto, abaixei. Naquela situação, a minha intensão foi boa. A ciclovia passa dentro da areia, não atravessei um calçadão para ir até a praia. Errei em ter pisado na areia. O que me restou foi pedir desculpas. Não quero ser um exemplo negativo para as pessoas. Em nenhum momento teve uma intensão negativa“, encerrou.

As informações acima são do UOL Esporte.

