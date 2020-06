Diferença entre MEI e Trabalhador Autônomo – Notícias Concursos

Trabalhar por conta própria é o sonho de muitas pessoas hoje em dia, por isso o número de empreendedores só aumentam no Brasil.

Mas qual a diferença entre ser MEI e ser Trabalhador Autônomo? Se ambos tem a liberdade de fazer seu próprio horário, e ser dono do seu negócio?

Alguns detalhes diferenciam essas duas atividades.

Profissional Autônomo

Por não terem vínculo empregatício com nenhuma empresa e não serem obrigados a abrir uma empresa, trabalham por contratos, porém não recebem direitos trabalhistas como:

Férias

13º salário

Folga semanal

Mas podem contribuir com a previdência social e aposentadoria.

Esses profissionais não tem registro em carteira, porém são cadastrados na prefeitura como prestadores de serviço.

Além disso eles precisam contribuir com o INSS e o Imposto Sobre Serviços (ISS), e caso o profissional tenha um CNPJ, há também o pagamento de impostos como COFINS, PIS e CSLL.

Vantagens de ser trabalhador autônomo

A buscar por ser um trabalhador autônomo geralmente é pela comodidade, e poder ser dono do seu próprio negócio.

Mas além disso também são vantagens pois:

É seu próprio patrão

Trabalha onde quiser

Tem mais tempo com a família

Seu faturamento depende do seu rendimento, recebe por quanto conseguir produzir

Tem autonomia de escolher a atividade que quer exercer

MEI

MEI é um microempreendedor individual, é uma opção de regularização mais simples e comum. Geralmente escolhido por quem necessita de um CNPJ, até mesmo para emitir notas fiscais dos trabalhos realizados.

Feito para empreendedores que tem renda anual de até R$ 81.000,00.

O MEI pode também ter um empregado registrado que recebe um salário mínimo ou o base de sua categoria.

Para se tornar MEI é simples, basta acessar o Portal do Empreendedor, e seguir todas as instruções da página. O CNPJ já sai na hora do cadastro e permitindo a emissão de notas fiscais.

Benefícios do MEI

Além de garantir confiabilidade para seu empreendimento o MEI pode:

Contratar empréstimo e financiamentos melhores e juros reduzidos

Obtenção de descontos na compra de produtos

Registros mais baratos

Redução de custos para a contratação de colaborador

Isenção de impostos

Direito a benefícios

Uma diferença importante entre trabalhador autônomo e MEI, é que o autônomo pode realizar mais de uma função, já o MEI tem que praticar a função escolhida na lista de atividades na hora de cadastro no site.

Um ponto importante é que sendo MEI não pode se associar em nenhuma outra empresa, e nem possuir sócios.

Você pode escolher qualquer uma das duas possibilidades, e se sua categoria autônoma se enquadrar em umas das opções do MEI, faça essa escolha, devido as vantagens de ser MEI, que os autônomos não possuem.