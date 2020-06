Diogenes Lira, um falso pedreiro em Colégio alicerçado na arrogância

Não conheço ainda o senhor Diogenes Lira, pré-candidato a vereador em Porto Real do Colégio, mas pessoas que seguem trajetória de mau-caratismo, arrogância e prepotência não fazem parte do meu rol de amigos que são poucos. Conhecidos? Tenho muitos!

Não uso os espaços que conquistei para ironicamente falar com ninguém pois detesto enveredar pelo caminho que não seja o da informação, mas como estamos se aproximando de um período onde o respeito deve ser mantido de forma mútua precisamos pontuar as coisas para deixar claro que posso não somar na campanha de seu ninguém, mas posso tirar os votos que qualquer um acha que tem. Fique claro!

Diferente do que o nobre detentor de espírito arrogante pense, venho de família pobre e sacrifiquei noites e finais de semana para ter dois diplomas de nível superior, dois de pós-graduação e um em área tecnológica. Não preciso de “agradinho”, pois estou na cidade que escolhi para morar por opção, pois somos produtores de laticínio no sertão com revenda na capital, então fico muito a vontade para criticar qualquer um do grupo político que faço parte. Inclusive nunca votei em João Beltrão que era o líder político da família ao qual o cidadão prepotente e soberbo faz referência a minha conduta de escolha nas últimas eleições.

Enfim, desejo que o tal pedreiro que constrói sonhos e ilusões, adote uma política de respeito e honestidade e saiba que no campo das ideias se respeita as pessoas e mesmo que tenhamos opiniões diferentes, isso não nos torna inimigos. Pedreiro que usa tijolos de arrogância para edificar sua vida política, certamente não faz alicerce para melhorar a vida de um povo!