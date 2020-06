dirigente fala sobre situação financeira do Iranduba durante pandemia: “Caótica”

Em entrevista concedida à Agência Brasil, Lauro Tentartini, diretor do clube, comentou sobre o assunto e responsabilizou empresa ‘Vegan Nation’ por situação do time. “Em dezembro de 2018, com a equipe no auge, tendo sido 3ª colocada na Copa Libertadores, fui procurado pelo pessoal da empresa. Na época, eles me falaram que fariam o lançamento de uma moeda virtual: a ‘VeganCoin’”, destacou.

– acrescentou Tentartini.

Em seguida, Tentartini alegou que, mesmo após a troca de representantes e de novo prazo estabelecido (30 de março de 2020), a empresa não cumpriu com o contrato. “Naquele mesmo dia, 30 de março, recebemos uma carta da própria Vegan Nation dizendo que, devido aos problemas da Covid-19, eles não poderiam lançar a moeda no mercado. E que não tinham uma nova previsão. E assim, ficamos sem alternativas. A questão é que no próprio aditivo consta uma indenização a ser paga pela Vegan Nation pelo não cumprimento do prazo inicial. Mas tudo isso não foi respeitado”, completou o dirigente.

“Assinamos o contrato em fevereiro, com a previsão de começar a receber em maio. Avisamos as jogadoras que poderíamos ter alguns problemas nos primeiros meses. Montamos uma equipe bem forte. E queríamos ser campeões. Mas, é claro que, com esses problemas todos, não conseguimos manter o plantel. Sete jogadoras já deixaram o clube. A nossa situação é caótica”, declarou o diretor.

Do outro lado, Lauro Tentartini não tem a mesma opinião. “Eles argumentam que passaram as criptomoedas. Mas isso é mentira. Passaram apenas a metade. Mas elas também não foram lançadas no mercado, ou seja, elas têm o mesmo valor de um cheque sem fundo”, rebateu.

Obrigada a todos que estão nos ajudando de uma forma ou de outra nessa vakinha. Continuem divulgando e compartilhando, e quem puder nos ajude doando https://t.co/zxNppDXd0Y#AvanteHulk pic.twitter.com/RpDkUqIdZf — Iranduba (de ?️) (@eciranduba) June 15, 2020

“Até agora só conseguimos R$ 2.175,00. Tem mais um valor aproximadamente de R$ 450 em boletos que estão aguardando compensação. Recebemos também o valor de R$ 120 mil da CBF [ajuda em circunstância da paralisação do futebol brasileiro devido à pandemia de Covid-19]. Eu sabia desde o início que a meta era audaciosa. Mas, assim que fechamos o valor de uma folha mensal, já repassamos as jogadoras. E seguimos em frente”, encerrou Tentartini.

