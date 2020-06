Disciplinas Jurídicas que mais caem em Concursos Públicos – Notícias Concursos

Existem disciplinas jurídicas fundamentais que são sempre exigidas nas provas de Concursos Públicos, vejamos abaixo as principais e seus temas mais recorrentes:

Direito Administrativo: O Direito Administrativo corresponde ao ramo do direito público que trata das questões que regulamentam a função administrativa do Estado, abrangendo entes, órgãos, agentes e atividades que serão desempenhadas pela Administração Pública, sendo assim, a disciplina base para quase todos os concursos públicos, até mesmo de níveis médio, sendo os temas mais cobrados: atos administrativos, Lei 8666 de 93, que se refere a licitações e contratos administrativos, e, Responsabilidade Civil do Estado.

Direito Constitucional: O Direito constitucional corresponde ao ramo do direito público que irá estudar a Constituição de um Estado, no que se refere a organização dos poderes, organização do Estado, e direitos fundamentais dos indivíduos, sendo também uma disciplina extremamente importante nas provas de Concursos Públicos, e, seus temas mais cobrados são: Poder Constituinte, Controle de Constitucionalidade, e, Constitucionalismo.

Direito Penal: É o estudo do ramo que regula o exercício do poder punitivo do Estado. Seus temas mais cobrados são: Teoria do crime, extinção da punibilidade, e, Concurso de Pessoas.

Direito Civil: É o ramo do direito que trata do conjunto de normas que regulamentam os direitos e obrigações na ordem privada, relacionados às pessoas, obrigações, direitos e bens. Seus temas mais cobrados nas provas de Concursos Públicos são: Posse e propriedade, Responsabilidade Civil, e, Direito de Família.

Enfim, agora que já sabe quais são as disciplinas jurídicas mais importantes, e, seus temas mais cobrados, basta fazer um cronograma personalizado, para que seus estudos sejam ainda mais produtivos!

Bons estudos, e, boa sorte!